Lebkuchen-Verkauf mitten in Hitze-Welle

Frühstart für Advent mitten in Hitzewelle. ''Lebkuchen geht immer'', freuen sich Kunden.

Wien. Absurd: In den Supermarkt-Hallen sind seit Tagen die großen Aufsteller mit Dutzenden Lebkuchen-Produkten aufgebaut. Man kann den Zimt förmlich riechen. Aber: Es sind heute noch genau 123 Tage bis zum Heiligen Abend.

Das Rennen in den Advent beginnt immer früher. Im Vorjahr war es der 29. August, heuer ist es noch eine ganze Woche früher. Der beliebte Marketing-Gag erregt derzeit besonders viel Aufmerksamkeit bei den Shoppern: Hat es doch draußen vor der Tür bis zu 36 Grad – wir erleben just am Höhepunkt der Hitzewelle den Start ins Weihnachts-Geschäft. Spar greift auf Facebook das Thema selbst auf: „Wir finden es ja auch ein bisschen schräg, aber wir haben schon den ersten Lebkuchen in unseren Märkten. Und nein, es ist nicht der aus dem Vorjahr!“, schreiben sie voller Advent-Vorfreude. Die Konsumenten freut es: „Lebkuchen geht immer“, kommentiert etwa Jennifer.

Auch Billa postet Lebkuchen auf Facebook (gleich über dem Grillgemüse). Nach drei Stunden gab es mehr als 5.000 Likes und 800 Kommentare. Kunde Markus hat wohl schon lange darauf gewartet: „Wurde auch Zeit.“ Der Konzern kontert Kritikern mit dem Tipp: „Im Sommer spricht nichts gegen Lebkuchen mit Eis.“