Leiche mit Axt im Kopf - neue Horror-Details

Jener 45-Jährige, der einen Mann in seiner Wohnung bestialisch ermordet haben soll, war zunächst nicht einvernahmetauglich - was sich jetzt geändert haben dürfte. Der Wiener soll auf Crystal Meth ausgezuckt sein. Angeblich war der Kopf des Opfers fast zur Gänze vom Körper abgetrennt.

Wien. Der Verdächtige im Fall der in einer Wohnung im Sonnwendviertel in Favoriten aufgefundenen Männerleiche konnte oe24-Infos nach einer ersten gescheiterten Befragung am Montag endlich von Ermittlern des Landeskriminalamtes einvernommen werden. Was er dabei in Beisein seiner Anwältin, der bekannten Verteidigerin Astrid Wagner, aussagte, ist noch nicht bekannt. Fest steht, dass I.S., der seine Bluttat am Montag auf einer Polizeiinspektion in Linz angedeutet bzw. gebeichtet hatte, nach Wien überstellt worden ist.

Anwältin Astrid Wagner übernahm die Verteidigung des 45-Jährigen Wieners, der sie, nachdem er sich gestellt hatte, anrief und um anwaltliche Hilfe bat. © Fuhrich ×

© Viyana Manset Haber ×

Wie oe24 als erstes Medium berichtet, handelt es sich bei dem Mann um einen amtsbekannten Drogenabhängigen, der mit einem Freund aus dem Junkie-Milieu in seiner Wohnung in der Bloch-Bauer-Promenade diverse Drogen konsumiert haben soll. Auf Cyrstal Meth soll der 45-Jährige dann völlig ausgezuckt und mit einer Axt auf seinen Kumpel losgegangen sein. Nach der Bluttat - das Opfer soll völlig verstümmelt und schlimm hergerichtet sein - flüchtete der Angreifer wohl mit dem Zug vom nahen Hauptbahnhof nach Linz zu seiner Schwester - die ihm anriet, sich zu stellen. Und sich einen Anwalt zu nehmen.

Kurz, nachdem er sich gestellt hatte und die Polizei in Linz die Kollegen in Wien informierte, eilte ein Team der WEGA zu dem Appartement im Sonnwendviertel (49 Quadratmeter mit Balkon kosten hier 950 Euro) und brach die Tür der Unterkunft auf. Tatsächlich fand die Polizei dort einen Toten, dessen Körper massive Verletzungen aufwies. Dieb Axt steckte noch im Kopf des Mannes, das Haupt soll fast zur Gänze abgetrennt gewesen sein.

© Viyana Manset Haber ×

Der 45-Jährige befindet sich seither in Polizeigewahrsam und gilt als tatverdächtig. Eine erste Vernehmung am Montag platzte, weil I.S., der bei der Horror-Tat unter Suchtgifteinfluss gestanden sein soll, noch immer nicht von dem Trip heruntergekommen war.

Zur genaueren Identität des Opfers liegen noch keine weiteren Informationen vor. Auch die konkreten Hintergründe sowie Details zum Verhältnis zwischen den beiden Männern sind noch ausständig.