Die Feuerwehr in Leoben hat in der Nacht auf Samstag einen Mann aus einer verrauchten Wohnung gerettet. Der Qualm war bis in das Stiegenhaus des Mehrparteienhauses gedrungen und hatte so Nachbarn aufmerksam gemacht. Die Rettungskräfte öffneten die Wohnungstür und fanden den Bewohner mitten im Rauch. Dieser wurde ins Freie gebracht. Am eingeschalteten Herd stand ein Topf mit angebrannten Essensresten.