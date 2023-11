Lichtermeer: Tausende heute gegen Juden-Hass

Gedenken am Wiener Heldenplatz für die Terror-Opfer der Hamas

Am Wiener Heldenplatz findet am Donnerstagabend ab 18 Uhr ein Lichtermeer unter dem Motto #BringThem-Home#YesWeCare in Gedenken an die Hamas-Geiseln statt. Mit der Kundgebung soll ebenso ein Zeichen gegen Antisemitismus, Terror, Gewalt und Hass gesetzt werden.

Forderung für Freilassung der Hamas-Geiseln

Verpflichtung. Angehörige von Geiseln werden anwesend sein -sofern es der Krieg in Israel zulässt. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat ebenfalls

sein Kommen angekündigt. Mitorganisator Daniel Landau zeigte sich darüber hocherfreut. Er hofft, dass die Teilnehmerzahlen "trotz der absurd kurzen Zeitspanne" zur Vorbereitung "nicht weiter hinter Berlin" stünden. Dort hatten am 22. Oktober Tausende Menschen gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel demonstriert.

Landau sieht einen "gemeinsamen Nenner" in der "bedingungslosen Forderung", die Geiseln der Hamas freizulassen: "Vom Potenzial her kann das viele Menschen erreichen", sagte er.

Zudem habe Österreich "aufgrund seiner Geschichte" eine "besondere Verpf lichtung, Jüdinnen und Juden Gewähr zu leisten"."Wir müssen zeigen, dass wir bereitstehen können", und es gehe darum, den Angehörigen der Entführten "Mitgefühl zeigen".

Noch 40 Geiseln unter 18 Jahre in Gaza

Zur kurz vor dem Gespräch erfolgten Ankündigung der Hamas, in den kommenden Tagen einige ausländische Geiseln freizulassen, bekundete Landau: "Ich freue mich über jede freigelassene Geisel." Umgehend erinnerte er aber daran, dass es noch 40 Geiseln unter 18 Jahren gebe. Er verwies auf die Kundgebung am vergangenen Montag, als Kinderwagen mit Vermisstenanzeigen auf dem Wiener Stephansplatz platziert worden waren, um auf die entführten Kleinkinder aufmerksam zu machen.

Sicherheit. Wie schon bei einer Gedenkveranstaltung am 11. Oktober am Ballhausplatz wird aufgrund der erhöhten Anschlaggefahr die Kundgebung unter massiven Sicherheitsvorkehrungen stattfinden müssen.