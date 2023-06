Lkw erfasst Fußgänger – 50-Jähriger im Spital verstorben

Der 50-jährige Fußgänger aus Graz wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins LKH Graz gebracht und notoperiert. Wie heute bekannt wurde, ist der Mann im Spital verstorben.

Graz, Bezirk Gries. Ein 50-jähriger Mann, der von einem Lkw erfasst wurde, hat den mehr als einmonatigen Kampf um sein Leben verloren. Der Unfall ereignete sich am 12. Mai um 14 Uhr in der Triester Straße in Fahrtrichtung Süden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens war der Lkw laut Zeugenaussagen sehr langsam unterwegs. Als der Lenker ein Ruckeln des Fahrzeuges bemerkte, hielt er umgehend an.

Laut Zeugenaussagen habe sich ein Fußgänger im dortigen Haltestellenbereich aufgehalten, die Fahrbahn betreten und beabsichtigt, diese vor dem Lkw zu queren. In weiterer Folge dürfte der Mann vom Lkw überrollt worden sein, wie die Polizei in einer Aussendung vom 12. Mai berichtete.

Der 50-jährige Fußgänger aus Graz wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins LKH Graz gebracht und notoperiert. Wie heute bekannt wurde, ist der Mann im Spital verstorben.