Dixi-Klo-Lastwagen stürzte zehn Meter die Böschung runter

Glück im Unglück hatte ein 56-Jähriger, der am Montag im Alpbachtal mit seinem LKW über eine steile Böschung kippte. Der Lenker wurde zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht.

Tirol. Alarmiert wurde die Feuerwehr Reith am Montag gegen 13.10 Uhr, gemeinsam mit den Feuerwehren Alpbach und Sankt Gertraudi, zu einem Lkw-Absturz. Der 56-jährige Österreicher war zuvor in Reith im Alpbachtal mit seinem Lkw auf einer Gemeindestraße vom Reither Kogel kommend talwärts in Richtung Ortsteil Hygna. Als dem Mann auf rund 1040 Metern Seehöhe ein Auto entgegenkam, lenkte er nach rechts und geriet dabei zu weit über den Fahrbahnrand.

© ZOOM.TIROL ×

Zwei Bergungsfahrzeuge im Einsatz

Den Lkw des 56-Jährigen zog es immer weiter in das abschüssige Feld, bis schlussendlich das Bankett seitlich abbrach und dieser in eine steile Wiese kippte. Erst nach etwa zehn Metern kam der mit Baustellentoiletten beladene Laster zum Stillstand. Glücklicherweise blieb der Lenker bei dem Absturz unverletzt und konnte selbstständig das Führerhaus verlassen.

Damit war das hydraulische Rettungsgerät der Feuerwehren Alpbach und Sankt Gertraudi nicht notwenig und die beiden wurden abbestellt. Anschließend forderte die Feuerwehr Reith eine Bergungsfirma an, die den umgestürzten Lastwagen barg. Zur Sicherheit brachte die Rettung den Fahrer zur medizinischen Abklärung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz.