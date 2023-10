Lotto-Doppeljackpot: Heute geht es um 2,3 Mio. Euro

Auch beim Joker wartet ein Doppeljackpot – hier warten 600.000 Euro.

Da es bei der letzten Ziehung am vergangenen Sonntag keinen Lotto-Sechser gab, geht es in der nächsten Runde am Mittwoch um einen Doppeljackpot mit voraussichtlich 2,3 Millionen Euro.

"Zwillingsjackpot". Da bei den am Sonntag gezogenen Zahlen 12, 23, 26, 37, 41, 45 und der Zusatzzahl 3 niemand einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig getippt hat, wartet nun neben dem Doppeljackpot im ersten Rang wieder einmal ein "Zwillingsjackpot" auf die Spielteilnehmer für einen Lotto Sechser bzw. Fünfer mit Zusatzzahl.

Auch beim Joker geht es bei der kommenden Ziehung um einen Doppeljackpot. Zuletzt hatte niemand einen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination abgegeben. Damit geht es beim Joker um einen Gewinn von 600.000 Euro.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber.

Alle Angaben ohne Gewähr.