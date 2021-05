Lotto-Vierfachjackpot: Jetzt geht es um 4,5 Millionen Euro

Österreichs Song Contest Teilnehmer von 2018, Cesár Sampson, startet die Ziehung am Freitag.

Wien. Zum vierten Mal in Folge hat es am vergangenen Mittwoch keinen Sechser gegeben, und damit geht es bei der Lotto Bonus Ziehung am Freitag um den vierten Vierfachjackpot des Jahres. Wenn dann Österreichs Song Contest Teilnehmer von 2018, Cesár Sampson, die Ziehung startet, wird es um rund 4,5 Millionen Euro gehen. Und für eine Spielteilnehmerin bzw. einen Spielteilnehmer gibt es am Freitag jedenfalls 300.000 Euro, denn – wie bei den Bonus Ziehungen üblich – werden auch diesmal unter allen mitspielenden Lotto Tipps einmal 300.000 Euro extra verlost.

Zwei Spielteilnehmern gelang am Mittwoch ein Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Wiener war dabei mit einem Quicktipp erfolgreich, ein Oberösterreicher mit einem Normalschein. Für jeden der beiden gibt es dafür mehr als 77.000 Euro.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus ist am Mittwoch ein Sechser ausgeblieben. Dies freute die 69 Gewinner eines Fünfers, denn auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und so gewann jeder mehr als 6.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser bei der Bonus Ziehung am Freitag geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Schließlich hat es auch beim Joker keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl und damit auch keinen Gewinn im ersten Rang gegeben. Auch hier geht es bei der Bonus Ziehung um einen Jackpot, der mit rund 400.000 Euro gefüllt sein wird.