Lugner: Morgen erhält Baumeister die erste Impfdosis

Unter den älteren Wienern, die derzeit in Wien ihre Corona-Impfung erhalten, ist auch ein prominenter Baumeister.

Die Zahl der Impfungen wird spätestens heute die 500.000er-Grenze knacken – laut Impf-Dashboard waren am Sonntagabend 498.476 Impfungen in Impfpässen eingetragen, etwas mehr als 300.000 Menschen haben die zweite Dosis erhalten. Morgen, Dienstag, ist auch Baumeister Richard Lugner an der Reihe.

Impfplan bis Ende Juli

9,2 Millionen Impfdosen – je 50 % von AstraZeneca und 50 % von Biontech/Pfizer und Moderna – sollen bis Ende Juli ge­liefert werden. Das sieht zumindest der Impfplan der Regierung vor. Das soll für 4,6 Millionen Menschen reichen.