Streit in Auto: Tschetschene (38) niedergeschossen

Mitten Linz wurde ein Tschetschene (38) niedergeschossen. Schütze und Opfer waren davor gemeinsam in einem BMW-SUV gesessen. Offenbar war es der Beifahrer, der im Streit plötzlich auf den Lenker feuerte.

OÖ. Große Verwirrung und Aufregung herrschte Dienstag im Stadtteil Neue Heimat, wo die Geschäftszeile Schießlgang auf die Benzstraße trifft: Hieß es zunächst, dass Täter und Opfer gemeinsam in einem Linienbus gefahren wären und sich die blutigen Ereignisse an einer Haltestelle abspielten, stellte sich die Situation am Nachmittag ganz anders dar: Demnach waren die beiden in einem älteren BMW X 5 mit tschechischem Kennzeichen unterwegs gewesen, als plötzlich - und wohl noch im Auto - zwei Schüsse fielen.

Das Opfer - ein 38-jähriger Tschetschene und angeblich 5-facher Vater - hechtete, im Bereich des Oberkörpers bzw. der Schulter getroffen und laut um Hilfe flehend, ins Freie. Er wurde ins Spital gebracht, befindet sich aber nicht in kritischem Zustand. Sein Kontrahent sprang mit der Pistole in der Hand ebenfalls aus dem SUV und lief weg

Die Suche nach dem flüchtigen Täter dauerte zu Mittag noch an. Die Polizei ist unter anderem mit einem Hubschrauber im Einsatz. Aus der Alarmfahndung wurde schließlich die Suche nach einer ganz konkreten Person, nach der jetzt mit allen Nachdruck gesucht wird.