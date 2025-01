Schock-Moment: Verkohlte Leiche in Gartenhütte gefunden

Beim Brand einer Gartenhütte in Lainz in Wien kam eine Person ums Leben. Die alarmierten Feuerwehr fand die verkohlte Leiche während derLöscharbeiten.

Wien. Wie die Berufsfeuerwehr berichtet, stand die kleine Gartenhütte in Vollbrand, als die ersten Löschkräfte eintrafen. Unter Atemschutz begannen die Einsatzkräfte sofort mit einer Löschleitung mit der Bekämpfung der Flammen.

Während der Löscharbeiten in der Hütte stießen die Florianis auf eine völlig verkohlte Leiche in den Trümmern. Durch die enorme Hitze geriet das Dach des angrenzenden Gebäudes ebenfalls in Brand. Mit Rettungssägen wurde die Blecheindeckung aufgeschnitten, um den Dachbrand mit einer zweiten Löschleitung unter Atemschutz löschen zu können.

Brandursache und Identität der Person sind Gegenstand polizeilicher Ermittlungen - möglicherwiese handelt es sich um eine(n) Obdachlose(n).

