Masern-Alarm in Tirol: Bereits 13 Fälle

Vier Erwachsene und neun Kinder haben sich mit dem Virus infiziert.

In Tirol liegen sechs weitere Masernfälle vor. Dies ergaben entsprechende labortechnische Untersuchungen, teilte das Land am Dienstag mit. Damit waren nach bisherigem Kenntnisstand aktuell insgesamt 13 Personen im Bundesland an Masern erkrankt - konkret vier Erwachsene und neun Kinder. Waren bisher vor allem Fälle im Bezirk Kufstein und einer im Bezirk Schwaz verzeichnet worden, lagen nunmehr auch solche in den Bezirken Kitzbühel und Innsbruck-Land vor.

Aktuelle Verdachtsfälle würden weiterhin laufend abgearbeitet und Kontaktpersonen kontaktiert, hieß es. Die Verantwortlichen betonten erneut, dass Impfen den wirksamsten Schutz gegen Masern, die nur mehr sehr selten auftreten, biete. Nach zwei MMR (Masern-Mumps-Röteln)-Impfungen sei eine Erkrankung nahezu ausgeschlossen. Die Impfung könne zu jedem Zeitpunkt nachgeholt werden.