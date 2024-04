Masern-Erkrankter war in Bussen unterwegs

Die betroffene Person fuhr am 8. und 11. April mit einem Bus.

Personen, die am 8. und 11. April in Grünburg (Bezirk Kirchdorf) mit dem Bus unterwegs gewesen sind, sollen ihren Gesundheitszustand beobachten. Eine unwissentlich mit Masern infizierte Person war am 8. April von 6.29 Uhr bis 6.41 Uhr im Bus von Grünburg, Haltestelle "Leonstein Badstraße", gegenüber Gasthof-Pension Schlader, nach Grünburg Haltestelle "Untergrünburg Ort" sowie um 13.29 Uhr bis 13.45 Uhr im Bus auf der gleichen Strecke retour unterwegs.

Am 11. April fuhr jene unwissentlich infizierte Person wieder von 6.29 Uhr bis 6.41 Uhr im Bus von Grünburg, Haltestelle "Leonstein Badstraße" nach Grünburg, Haltestelle "Untergrünburg Ort" sowie von 13.32 Uhr bis 13.44 Uhr im Bus retour, informierte die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf am Mittwoch.

Sollten bei Personen, die diese Transportmittel zu jenen Zeiten benützt und keine Immunität durch Impfungen oder Erkrankung haben, bis zum 2. Mai 2024 Krankheitszeichen wie hohes Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Bindehautentzündung sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum auftreten, sollte umgehend die hausärztliche Ordination telefonisch mit Hinweis auf einen möglichen Masernkontakt verständigt und der Kontakt zu anderen Personen gemieden werden.