Massive Probleme haben Donnerstagfrüh im gesamten Osten Österreichs für eine Einstellung des Zugverkehrs gesorgt.

Das teilten die ÖBB auf Twitter mit. "Grund dafür ist eine technische Störung", hieß es in dem Kurznachrichtendienst. Es handle sich um eine Stellwerksstörung in Wien, die um 8.15 Uhr aufgetreten ist, sagte eine ÖBB-Sprecherin auf APA-Anfrage.

+++STRECKENINFO+++

Derzeit ist im gesamten Osten Österreichs kein Zugverkehr möglich.

Grund dafür ist eine technische Störung. Updates folgen hier!#ÖBBStreckeninfo — ÖBB (@unsereOEBB) April 13, 2023

Seit 9.15 Uhr fahren die Züge wieder. Die Störung wurde behoben. Es handelte sich um einen Stromausfall in der Betriebsleitführung.

Wegen einer technischen Störung am Bahnnetz in Wien, Niederösterreich und Burgenland sind in Wien, Niederösterreich und Burgenland keine Fahrten möglich, berichten die ÖBB auf ihrer Homepage. Reisende mit ÖBB-Tickets können in Wien die Wiener Linien benutzen. Die Züge warten die Sperre vorerst ab. "Sobald uns weitere Informationen vorliegen, informieren wir Sie. Wir bitten um Entschuldigung", heißt es in der Meldung weiter.