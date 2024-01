Mega-Jagd auf irren Polizei-Hater

Mit einem Riesen-Aufgebot samt Hubschrauber und Sondereinheit Wega suchte die Polizei am Sonntag vor allem im Bereich der S- und U-Bahnhöfe einen 21-jährigen Einheimischen, der gröberes Ungemach angekündigt hatte.

Wien. Mit was genau der in junge, in Wien wohnhafte Mann mit mutmaßlich steirischen Wurzeln gedroht hatte, ist noch unklar - das eingesetzte Großaufgebot lässt auf jeden Fall auf Gefährliches schließen.

Was feststeht, ist, dass der 21-Jährige, der dem Suchtgiftmilieu zuzurechnen ist, gegen 3.00 Uhr einen Arzt am Landeskrankenhaus Graz angerufen und dabei wüste Drohungen ausgesprochen hat. Bei dem Mediziner dürfte es sich um einen Mitarbeiter der dortigen Psychiatrie handeln, der den Anrufer auch kannte.

© Pascal Hofmann ×

© Pascal Hofmann ×

Gegenüber dem Arzt, der schließlich die Exekutive in Wien wachrüttelte, kündigte der Mann unter anderem an, dass er einen Angriff auf Polizisten verüben wolle.

Nach einer Handypeilung wurde zunächst auf den Bahnhöfen in Wien-Mitte und Floridsdorf nach dem 21-Jährigen gesucht. Dabei wurden auch Züge kontrolliert. Die Festnahme erfolgte schließlich durch WEGA-Beamte im 9 Bezirk in der Nähe des AKH.