Mega-Wirbel um Hafermilch in Tiroler Werbespot

Dass ein Krampus einen Latte Macchiato mit Hafermilch bestellt, erzürnt die Landwirtschaftskammer.

Ein Spot der Tirol Werbung lässt im „Heiligen Land“ die Wogen hochgehen. Im Clip „Percht Latte“ sieht man einen Krampus, die in einer Tiroler Hütte einkehrt und dort dann in hoher Tonlage einen Kaffee bestellt. „I hätt' gern an Latte Macchiato. Mit Hafermilch bitte."



Der Spot soll Toleranz und Gastfreundschaft vermitteln. „Die Tiroler Gastfreundschaft kennt keinen Dresscode und jeder ist willkommen, wie er ist. Es gibt nicht viele Orte auf der Welt, an denen man sich gleich wie zu Hause fühlt.“, heißt es dazu im Werbetext.

Landwirtschaftskammer empört

Bei der Wirtschaftskammer kommt der Clip aber gar nicht gut an. Das Video sei ein Affront gegenüber den Tiroler Bauern, so Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger. „Es kann doch nicht sein, dass in einem Werbevideo für Tirol Hafermilch und nicht die ureigene, echte Tiroler Milch vorkommt.“

Tirolerischer wird's nicht mehr: Die Landwirtschaftskammer kritisiert einen Spot der Tirolwerbung, weil darin jemand einen Latte Macchiato mit Hafermilch (und nicht Tiroler Kuhmilch!!!) bestellt. Die Tirolwerbung überarbeitet den Spot jetzt. Must watch. pic.twitter.com/6NBXNIQnjO — Michael Mingler (@michaelmingler) November 29, 2022

Die Tirol Werbung rudert nun zurück. Man hat die Kampagne vorerst abgebrochen und will den Werbefilm überarbeiten.