Messerstecherei bei Weihnachtsfeier: Verdächtiger gefasst

Nach einer Messerstecherei bei einer Weihnachtsfeier eines Malerbetriebs in Wien ist der Tatverdächtige festgenommen worden.

Wien. Der gesuchte 47-Jährige konnte nach einer Fahndung in einer Wohnung eines Verwandten im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus aufgegriffen werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der kroatische Staatsbürger steht im Verdacht, einen 43-jährigen Ex-Kollegen bei der Weihnachtsfeier seines früheren Arbeitgebers am Freitagabend in Wien-Landstraße mehrmals mit dem Messer in den Oberkörper gestochen zu haben. Der Mann erlitt bei dem Übergriff schwere Verletzungen. Motiv: ein schon seit langem schwelender Streit zwischen den beiden.

Wega musste anrücken

Beamte des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, konnten den Beschuldigten schließlich in einer Wohnung eines Verwandten festnehmen. Zuvor mussten sie sich aber gewaltsam Zutritt verschaffen, weil der 47-Jährige die Türe nicht freiwillig öffnete. Den Zugriff führte die Sondereinheit Wega durch.

Der Mann gab in der Vernehmung nur an, sich gegen mehrere Personen verteidigt zu haben. Ein Messer will er nicht verwendet haben. Die Tatwaffe wurde bisher auch nicht gefunden. Kleidungsstücke mit Blutspuren konnten aber bei ihm sichergestellt werden.