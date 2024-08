Mieter (25) droht Gästen mit zwei Macheten

Mit einer kleineren und einer beachtlichen Machete drohte ein 25-Jähriger zwei Besuchern, die Gast bei ihm und seiner Freundin waren.

Wien. Ein Streit in einer Wohngemeinschaft in Wien-Leopoldstadt zwischen einem 25-Jährigen und seiner Lebensgefährtin eskalierte in der Nacht auf Dienstag: Als die Mitbewohnerin des Paares und weitere anwesende Freunde der WG die Auseinandersetzung mitbekamen, soll der Österreicher die beiden männlichen Besucher mit zwei gezückten Macheten mit dem Umbringen gedroht habe, sollten sie in sein Zimmer kommen.

In Panik verständigten die Mitbewohner die Polizei: Der Verdächtige wurde gegen 0.45 Uhr vorläufig festgenommen. Gegen den 25-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, die beiden Macheten sichergestellt. Der junge Mann befindet sich in polizeilicher Anhaltung. Seine Vernehmung ist noch ausständig, hieß es von der Landespolizeidirektion.