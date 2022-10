Mjam-Fahrer streikten in Wien

Etwa 100 Arbeiter des Lieferdienstes ''Mjam'' protestierten gegen einen ''steigenden Arbeitsdruck''. Sie fordern mehr Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen.

Wien. Am Sonntag um 12 Uhr versammelten sich heute etwa 100 Mjam-Lieferanten am Christian-Broda-Platz bei der Mariahilferstraße um gegen den steigenden Arbeitsdruck zu demonstrieren. Laut der Organisation "Linkswende jetzt!" sollen sich die Arbeitsverhältnisse der Mjam-Rider verschlechtert haben, da verstärkt auf Provisionen gesetzt werde. "Diese Regelungen führen zu steigenden Arbeitsdruck und erhöhen das Risiko von Unfällen", so "Linkswende jetzt!". Die am Protest teilnehmenden Lieferanten wollten am Sonntag kein Essen ausliefern.

Wilder Streik bei Mjam. Ausgehend vom Christian Broda Platz formierten sich die Arbeiter_innen zu einem Protestzug. Immer wieder schlossen sich vorbeifahrende Arbeiter_innen dem Streik an. „Heute wird kein Essen ausgeliefert“. Bericht: https://t.co/BJ5USYAqpj pic.twitter.com/kihTle3Uqn — Linkswende jetzt! (@LinkswendeJetzt) October 16, 2022

Das Motto der Demo war: "Heute wird kein Essen ausgeliefert". Der Protest auf Mopeds und Fahrrädern zog über die Mariahilferstraße und wurde von der Polizei kurz darauf aufgelöst, da die Demonstranten den Versammlungsort hatten, wie "Linkswende jetzt!" schreibt. Daraufhin zogen die Streikenden zurück zum Christian-Broda-Platz und setzten ihren Protest fort. Weitere Protestaktionen sind geplant.