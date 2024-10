Model verdiente 62 Millionen mit OnlyFans - und geht in Pension

Corinna Kopf geht mit Ende 20 in OnlyFans-Rente – was steckt dahinter?

Die amerikanische Content-Creatorin Corinna Kopf, die mit freizügigen Inhalten auf OnlyFans ein beeindruckendes Vermögen von 62 Millionen Euro angespart hat, zieht sich künftig aus der Öffentlichkeit zurück. Schon in den ersten 48 Stunden nach ihrer Anmeldung auf der Erotik-Plattform soll sie über vier Millionen Dollar verdient haben, wie die "Bild"-Zeitung berichtete. Ihre monatlichen Einnahmen werden auf 680.000 bis 2,3 Millionen Dollar geschätzt. Sehr zum Unmut ihrer Fans ist der Link zum Only-Fans-Account auf ihren Social-Media-Kanälen nun verschwunden.

© instagram/corinnakopf

Kopf, die ihre familiären Wurzeln in Deutschland hat, hat sich inzwischen zu ihrer Entscheidung auf Social Media geäußert: "Ich habe mich noch nicht endgültig von der Seite zurückgezogen, aber ich möchte versuchen, mich in den nächsten paar Monaten langsam, aber sicher davon zu lösen", so ein Posting des Models. Sie führe schon länger einen inneren Kampf mit sich selbst ob ihrer OnlyFans-Karriere.

© instagram/corinnakopf

Kopf begann ihre Karriere 2018 auf Twitch und lebt heute ein Leben im Luxus. Villen, Rennautos und jede Menge Designeraccessoires prägen ihren Alltag. Ihrem Freund soll sie zu dessen Geburtstag sogar einen Ferrari F8 geschenkt haben - Marktwert 500.000 Euro.

© Getty ×

Trotz ihrer Entscheidung hoffen ihre Fans darauf, künftig doch noch prickelnden Content von der schönen Amerikanerin zu erhaschen, wobei sie heute nicht mehr für Geld modeln müsste.