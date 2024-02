Mord-Alarm in NÖ: Drei Leichen in Brand-Wohnung gefunden

Die Feuerwehr löschte einen Wohnungsbrand in Bad Vöslau und entdeckte dabei drei Tote. Laut ersten Informationen zufolge wiesen die Leichen Schussverletzungen auf.

Bad Vöslau. Nach einem Brand sind am Samstagnachmittag in einer Wohnung in Bad Vöslau (Bezirk Baden) drei Tote entdeckt worden. Laut Stefan Pfandler, dem Leiter des ermittelnden Landeskriminalamts Niederösterreich, handelt es sich bei den Toten um drei Männer mittleren Alters. Sie wiesen Anzeichen von Schussverletzungen auf. Nähere Details sowie die genauen Identitäten waren vorerst nicht bekannt.

Pfandler zufolge waren in den Nachmittagsstunden ein Brand bzw. Knallgeräusche im betroffenen Objekt gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte an und fand die drei leblosen Personen. An Ort und Stelle seien "Brandspuren am Balkon und drinnen" ersichtlich, hieß es. Bei den Ermittlungen stehe man "am Anfang", betonte der Leiter des Landeskriminalamts im Gespräch mit der APA.

Mehr dazu in Kürze ...