"Falter"-Chef Klenk klagt All-Felix

All-Springer Felix Baumgartner (54) beschimpfte "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk wegen der Corona-Impfung wüst. Jetzt klagt der Journalist den Extremsportler.

Der Streit geht in die nächste Runde: "Falter"-Chef Florian Klenk klagt jetzt Felix Baumgartner auf üble Nachrede und Ehrenbeleidigung. "Wir gehen das jetzt an", machte Klenk nun seine Klage gegen Baumgartner via Plattform X (ehemals Twitter) öffentlich. Vorausgegangen war der Sache ein lang anhaltender Streit zwischen den beiden Protagonisten.

Der Zwist begann mit Baumgartners Reaktion auf ein Klenk-Posting. Der "Falter"-Chef schrieb, dass er sich mit Corona angesteckt habe und von seinen fünf Impfungen profitiere. "Mach das zweite Mal Corona durch. Auch weil ich fünfmal geimpft bin, läuft es moderat." Man solle den Experten glauben, "nicht den Scharlatanen", so Klenk.

Wüster Streit via Plattform X

Baumgartner antwortete auf die Aussagen Klenks: "Du musst schon ein fester Trottel sein, wenn du fünfmal geimpft bist, immer wieder Corona kriegst und dann noch die Impfung verteidigst. Bravo Florian Klenk." Der Extremsportler legte den Hashtag "Pharmahure" nach.

Klenk konterte und drohte mit Klage: "Wer mich, wie Felix Baumgartner, eine 'Pharmahure' oder einen 'festen Trottel' nennt, kriegt zuerst eine Aufforderung zu spenden. Wenn das nichts nutzt, eine Klage." Heute gab der Journalist also bekannt, dass er seine Klags-Drohung in die Tat umgesetzt hat.