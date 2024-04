Mord-Geständnis beim letzten Atemzug

Cold Case gelöst: Killer (†82) gestand am Totenbett, wo er die Leichen einer Frau und deren Tochter vergraben hielt.

USA. Fast hätte Larry Webb sein dunkles Geheimnis mit ins Grab genommen. Im Haus des Mannes in Beckley, West Virginia, kam es vor 24 Jahren zu einem wilden Streit um Geldangelegenheiten. Die Frau und ihre Tochter, die damals bei Webb wohnten, wurden dabei von ihm erschossen und anschließend im Garten des Grundstücks vergraben.

FBI nahm Cold Case von 2000 wieder auf

23 Jahre später nahm sich das FBI dem Cold Case an. Weil DNA-Spuren in einem Einschussloch in Webbs Haus sichergestellt wurden, die eindeutig dem ermordeten Mädchen Alex (†10) zugeordnet werden konnten, kam es spät aber doch zur Verhaftung des Killers. Die Beweise reichten trotz fehlender Leichen für eine Gerichtsverhandlung.

Leichen nach Geständnis geborgen

Webb nach war ihm ein Nachbar beim Vergraben der Leichen behilflich. Über diesen ist derzeit sonst wenig bekannt. Noch bevor Webb verurteilt werden konnte, verstarb der mittlerweile über 80-Jährige kurz nach seinem Geständnis im staatlichen Gefängnis. Nun ist es den Angehörigen endlich möglich, Abschied von den Verstorbenen zu nehmen.