Motorrad-Unfall in Italien: ORF-Legende Edlinger schwer verletzt

Der langjährige ORF-Moderator Klaus Edlinger ist bei einer Motorradreise mit seiner Harley-Davidson schwer gestürzt. Der 78-Jährige erlitt zahlreiche Knochenbrüche.

Über 30 Jahre lang war Klaus Edlinger eines der Aushängeschilder des ORF, er moderierte die "Zeit im Bild" 1 und 2 sowie "Steiermark heute". Privat gilt das Motorradfahren seit jeher das Motorradfahren als große Leidenschaft des heute 78-Jährigen. Ein Hobby mit Folgen.

"Vermutlich Sekundenschlaf"

Bereits in den 80er Jahren kam Edlinger bei Wildwechsel schwer zu Sturz, nun wurde er erneut in einen Unfall verwickelt. Laut "Kleiner Zeitung" war Edlinger am Freitag mit seiner Harley-Davidson am Weg nach Venedig, um die Fähre nach Griechenland zu nehmen. Doch soweit kam es nicht: "Ein Unfall ohne Fremdverschulden. Es war sehr kalt, aber die Polizei meint, es war vermutlich Sekundenschlaf", wird Edlinger zitiert. Er selbst könne sich an den genauen Hergang nicht erinnern.

Edlinger moderierte an der Seite von Ursula Stenzel

Offener Bruch an der Hand

Als er wieder bei Bewusstsein war, sei ein Mann über ihm gestanden und habe ihn mit den Worten "calma, calma" (ruhig) zu beruhigen versucht. Der Steirer hatte nämlich schwerwiegende Verletzungen erlitten: Ein offener Bruch an der linken Hand sowie zahlreiche Rippenbrüche.

Edlinger wurde in ein Krankenhaus nach Triest gebracht. Noch am Montag sollte er nach Österreich ins Landeskrankenhaus Wagna überstellt werden.

Der Ex-ORF-Star hatte Glück im Unglück: Es wurden keine inneren Organe beschädigt. Der Helm, den er sich noch kurz vor der Reise gekauft hatte, hat sich also ausgezahlt.