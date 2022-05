Muttertag: Wir schenken um 240 Millionen Euro

Jeder gibt im Schnitt heuer 73 Euro für Muttertags-Geschenke aus.

Wien. „Mama, ich hab dich lieb!“ heißt es morgen mehr als drei Millionen Mal im ganzen Land – so viele Mütter leben in Österreich. Viele Lokale sind ab Mittag restlos ausgebucht, der spätere Ausflug könnte wetterbedingt aber leider ausfallen.

Dieser Sonntag gehört unseren Müttern – und sie sind uns trotz Teuerungskrise heuer noch mehr wert: Im Durchschnitt gibt jeder 73 Euro für Geschenke aus, so eine Studie des Handelsverbandes. Das ist um elf Euro mehr als im vergangenen Jahr. Insgesamt sind es 240 Millionen.



Lange Schlangen vor den Blumen-Geschäften



Stärkster Tag. Wieder werden sich lange Schlangen vor den Floristen bilden: Blumen bleiben das Geschenk Nummer 1 (siehe Tabelle). „Für den Blumenhandel ist der Muttertag neben dem Valentinstag der umsatzstärkste Tag des Jahres“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Die Studie zeigt auch: Die Oberösterreicher und Salzburger geben mit 117 Euro für Mama am meisten aus. Die preiswertesten Geschenke gibt es in Niederösterreich und dem Burgenland (50 Euro).



Ohne Regeln. Es ist der dritte Muttertag in der Pandemie – dieses Mal aber ohne Corona-Regeln. Im Vorjahr gab es noch eine Ausgangsbeschränkung.

Millionen. Tipp für ein Last-Minute-Geschenk: Im Lotto geht es um einen Doppeljackpot im Wert von 2,4 Millionen Euro.