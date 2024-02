Na Prost! Lkw verlor 14 Paletten Bier

Nix mit schaumgebremst: Zu schnell fuhr ein voll beladene Sattelschlepper in Seewalchem am Attersee in eine Kurve im Ortsgebiet. Die Folge: ein Flaschen- und Scherben-Salat aus 14 Paletten Bier mitten auf der Straße.

OÖ. Passiert ist der vergleichsweise harmlose, aber sehr spektakuläre Unfall, wie erst jetzt bekannt wurde, Donnerstagfrüh um 7.45: Da wurden sicher einige Langschläfer von Seewalchen durch ein Quietschen von Bremsen und Rädern sowie einem lauten Geschepper geweckt, als ein Sattelzug in einer Kurve einen Teil des Ladeguts verlor - konkret waren es 14 Paletten abgefülltes Hopfengebräu der Biermarke Wieselburger. Die Feuerwehr war laut Einsatzbericht mit "Kommando, RLFA (Rüstlöschfahrzeug, Anm.), Ölfahrzeug und Stapler im Einsatz, sammelte das Ladegut auf und reinigten die Fahrbahn". Dabei wurden die vom Bier-Geruch sicher ein wenig benommenen Florianis von der Straßenmeisterei mit einem Radlader und einem Traktor mit Mulde unterstützt. Von der FF Seewalchen waren 13 Kameraden bis 10:45 Uhr im Einsatz. © FF Seewalchen × © FF Seewalchen × Durch die ausgedehnte Verschmutzung der Fahrbahn und den enormen Glasbruch wurde die Straße für die Dauer von 2,5 Stunden gesperrt.