Nach Mega-Andrang in Deutschland: Jetzt auch Anti-Rechts-Demo in Österreich

Rund 1,4 Millionen Menschen nahmen am Wochenende bei Demos gegen rechts in Deutschland teil. Jetzt ist auch für Österreich eine ähnliche Veranstaltung geplant.

Nach den Enthüllungen des Netzwerks Correctiv über ein rechtsextremes Geheimtreffen in Potsdam, gab es in unserem Nachbarland einen regelrechten Aufstand gegen Rechtsextremismus. Beim rechten Geheimtreffen wurde über Pläne für eine massenhafte Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund sowie von weiteren Deutschen (!), die sich beispielsweise für Geflüchtete einsetzen, sinniert. Teilnehmer waren unter anderem auch AfD-Politiker.

Über eine Million Menschen begaben sich in Deutschland auf die Straßen, um gegen rechtsextremes Gedankengut und Rassismus zu demonstrieren. In München und in Hamburg mussten Veranstaltungen wegen des großen Menschenandrangs abgebrochen werden. Bei vielen Österreichern stieß die Mega-Demo auf Zuspruch. Gleich mehrere Organisationen verkündeten Termine für eine geplante Demonstration gegen rechts. Nach einigem Einsatz von Aktivist und Demo-Veranstalter Daniel Landau und anderen einigte man sich schließlich auf einen gemeinsamen Termin.

Demo am Freitag geplant

Am Freitag (26.01) wird ab 18.00 Uhr vor dem Parlament unter dem Motto "Demokratie verteidigen! Gegen Rechtsextremismus und Rassismus" demonstriert. Mitveranstalter sind unter anderem "Fridays for Future - Wien", "Black Voices" sowie die "Plattform für eine menschliche Asylpolitik." Landau ruft auf seinem Twitter-Profil auch noch weitere Organisationen dazu auf, für die Demo zu mobilisieren. Mittlerweile mit dabei ist auch "SOS Mitmensch".

Ob es in Österreich einen ähnlichen Andrang wie in Deutschland geben wird, bleibt abzuwarten.