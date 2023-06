Nach Unfall mit Moped: 15-Jährige im Spital gestorben

Ausgebüxte Lamas legen Zugverkehr in Wien lahm Lamas, die aus dem Circus Safari ausgebüxt waren, der ganz in der Nähe sein Zelt aufgeschlagen hat, haben Freitagvormittag kurzzeitig den Zugsverkehr zwischen der Haltestelle Matzleinsdorfer Platz und dem Bahnhof Meidling in Wien blockiert.