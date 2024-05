Versuchter Bankraub in Wien: Polizei jagt diesen Mann

Für Hinweise wurde ein Geldbetrag in der Höhe von 2.000 Euro ausgelobt.

Wie berichtet, kam es am vergangenen Freitag zu einem versuchten Bankraub in Wien-Floridsdorf. Der Räuber soll in die Bankfiliale gegangen sein und dort "Geld oder es scheppert!" zu einem Mitarbeiter gesagt haben.

Die Angestellten sollen der Forderung aber nicht nachgekommen sein und "Sicher nicht!" gesagt haben. Darauf hin machte sich der Unbekannte wieder aus dem Staub. Eine Großfahndung in Floridsdorf wurde sofort eingeleitet, blieb aber erfolglos.

2.000 Euro Belohnung

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180 cm groß, blaue Kapuzenjacke, FFP-2-Maske, graue Jogginghose, weiße Sportschuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 01-31310-33800. Für Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, wird von Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Wien ein Geldbetrag in der Höhe von € 2.000,- ausgelobt.