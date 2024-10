Nächste Bombendrohung gegen Bahnhof! Alarm in Bregenz

Die unheimliche Serie an Bombendrohungen auf heimischen Bahnhöfen geht weiter. Nun wird das Areal in Bregenz evakuiert.

Der Bahnhof in Bregenz ist nach Graz am Montag, Linz am Dienstag, Salzburg, St. Pölten und Klagenfurt am Mittwoch die nächste Bombendrohung. Zwischenzeitlich herrschte auch am Bahnhof Innsbruck Alarmbereitschaft. Insgesamt war es die sechste Evakuierung eines Hauptbahnhofes in vier Tagen.

Mehr Infos folgen in Kürze...