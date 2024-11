Nächster Bankomat gesprengt - wieder in Wien-Floridsdorf

Ein Geldausgabeautomat im Einkaufszentrum Trillerpark wurde in die Luft gejagt. Die Polizei geht von organisierter Kriminalität aus.

In Wien-Floridsdorf ist binnen 24 Stunden zum zweiten Mal ein Bankomat gesprengt worden. Hatten Unbekannte in der Nacht auf Freitag einen Geldautomaten vor einer Bankfiliale in der Brünner Straße in die Luft gejagt, war es diesmal ein Bankomat im Einkaufszentrum Trillergasse, der gegen 2.50 Uhr mittels Sprengmitteln zur Explosion gebracht wurde. Von den Verdächtigen - drei unbekannte Männer - fehlt jede Spur.

Ein Zusammenhang mit der Tat in der Nacht zuvor sei "wahrscheinlich", meinte Polizeisprecher Philipp Haßlinger gegenüber der APA. Man befinde sich "vermutlich im Bereich der organisierten Kriminalität." Die drei Täter seien nach der Detonation "in eine unbekannte Richtung geflüchtet". Zur Höhe der allfälligen Beute machte die Polizei keine Angaben.

Das Landeskriminalamt Wien führt die gegenständlichen Ermittlungen. Zeugen, denen die unbekannten Täter vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise - auch anonym - werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.