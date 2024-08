Nächster brutaler Vorfall beim Neustifter Kirtag

Nach der Vergewaltigung einer 18-Jährigen wurde in einem der am Kirtag beteiligten Heurigen eine Prügelei zwischen dem Wirt und mehreren Gästen angezeigt.

Wien. Nach der Anzeige eines Sexualdelikts am Neustifter Kirtag im noblen Döbling hat die Polizei die betroffene 18-Jährige mittlerweile einvernommen. Die junge Wienerin soll - nachdem sie von einem Lokal abgewiesen und so von ihrer Freundin getrennt wurde - von einem Unbekannten in eine Seitengasse gezerrt und vergewaltigt worden sein. In der Einvernahme konnte sie sich das Opfer, das betrunken gewesen sein soll, laut Polizei zufolge kaum an Details erinnern.

Die Kleidung der Wienerin - ein Dirndl - dürfte unbeschädigt geblieben sein, die Auswertung der medizinischen Untersuchung, der sich die 18-Jährieg am Freitag in einem Spital unterzogen hat, dauert noch an.

Unterdessen wurden ein weitere Zwischenfall bei dem Traditionsfest bekannt: Eine Gruppe junger Besucher behauptet, von einem bekannten Heurigen-Wirt höchstpersönlich beim Streit um die Sperrstunde mehrere Stufen hinuntergestoßen worden und dabei verletzt worden zu sein. Eine junge Frau und ihr Freund musste sich deswegen sogar in Spitalsbehandlung begeben. Der beschuldigte Gastronom dagegen gibt an, dass er von mehrerer Männern mit den Fäusten attackiert worden wäre. Eine Anzeige wegen Raufhandels wird von der Polizei bestätigt. Die Ermittlungen laufen aber noch.