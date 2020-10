Nazi-Eklat ohne Mund-Nasenschutz in Wiener U-Bahn

Ein deutscher Burschenschafter ärgerte sich über einen ''gegen Nazis'' Aufnäher – außerdem trug er auch keinen in den Öffis vorgeschriebenen Mund-Nasenschutz. Die Wiener Linien teilen gegen ihn aus!

Die Wiener Linien teilen gegen einen Masken-Verweigerer aus, der sich noch dazu über einen ''gegen Nazis'' Aufnäher echauffiert und fordern ihn auf, doch bitte auszusteigen. Die Antifa veröffentlichte einen Screenshot auf ihrem Twitter-Account aus dem September, auf dem ein Posting eines deutschen Burschenafters, der in Wien studiert, in der Wiener U-Bahn zu sehen ist. Der Mann ärgerte sich seinem Eintrag damals über einen ''gegen Nazis'' Aufnäher eines anderen Fahrgastes. "Da steigt man ganz ohne Hintergedanken in die U-Bahn und dann erblickt man so etwas...", schrieb er damals zu seinem Eintrag.

Außerdem sieht man auf dem Foto, dass der Mann es für nicht nötig hielt einen Mund-Nasenschutz zu tragen, wie die anderen Fahrgäste auch. Die Wiener Linien reagierten nun auf die Veröffentlichung des Fotos: "Was verstehst du an den Regeln nicht? Und wenn du nicht gegen Nazis bist, dann steig bitte einfach aus."