Nazi-Sticker in Schulen: Staatsanwalt ermittelt

In mehreren Schulen im Salzburger Pinzgau tauchen seit Monaten rassistische Aufkleber mit ausländerfeindlichen Botschaften auf. Die Salzburger Staatsanwaltschaft untersucht nun einen möglichen Fall von Verhetzung.

Die zuständigen Schulleitungen haben die gefundenen Aufkleber der Polizei übergeben. Laut Lisa Aldali, Sprecherin der NEOS, enthalten die Sticker Aufforderungen, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe den Pinzgau verlassen sollen. "Die Verbreitung rechter Hetze in Salzburgs Schulen ist zutiefst beunruhigend. Rechtsradikales Gedankengut hat bei uns nichts verloren – weder in unseren Schulen, noch außerhalb", betonte Aldali in einer Pressemitteilung.

NEOS hat Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet, woraufhin erste Untersuchungen eingeleitet wurden. Staatsanwalt Florian Weinkamer erklärte, dass derzeit der Anfangsverdacht geprüft werde. Sollte sich ein Straftatbestand bestätigen, werde man die Ermittlungen intensivieren, um die Verantwortlichen zu identifizieren.

Die genauen Standorte der Schulen, an denen die Aufkleber gefunden wurden, sind bisher nicht bekannt - genauso wenig wie die Urheber der Sticker. Die Untersuchungen laufen.