121 Corona-Fälle in Asylheim Traiskirchen

Gegenüber dem Vortag stieg die Zahl der Infizierten in der Einrichtung um 31.

St. Pölten. 121 Corona-Fälle sind am Dienstag in der Asylbetreuungsstelle Traiskirchen (Bezirk Baden) registriert worden. Gegenüber dem Vortag stieg die Zahl der Infizierten in der Einrichtung nach Angaben aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um 31. In Spitälern im Bundesland wurden 290 Covid-Patienten behandelt, einen Anstieg gab es auf Normalstationen. 4.539 Neuinfektionen und drei Todesfälle wurden binnen 24 Stunden gemeldet.

261 Corona-Infizierte befanden sich auf Normalstationen, um 13 mehr als am Tag davor. 29 an dem Virus Erkrankte wurden intensivmedizinisch betreut. 109 Intensivbetten waren nach Angaben der Landesgesundheitsagentur (LGA) für Covid-Infizierte frei.

83 Fälle in einer Produktionsfirma

Im Bezirk Scheibbs wurden 83 Fälle (plus 15) in einer Produktionsfirma verzeichnet. In der Justizanstalt Hirtenberg (Bezirk Baden) hat sich die Anzahl der Infizierten um zwei auf 79 erhöht. 43 positiv Getestete (minus eins) gab es in einem Pflege-und Betreuungszentrum im Bezirk Melk und 37 (plus sechs) in einem Handelsbetrieb im Bezirk Zwettl.