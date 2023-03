13-Jährige in Nachtlokal betäubt und vergewaltigt

Zum massiven Missbrauch einer wehrlosen 13-Jährigen kam es am Wochenende in Wiener Neustadt.

Niederösterreich. Die Polizei bestätigt den Verdacht einer Vergewaltigung einer 13-Jährigen in der Nacht auf Sonntag in einer Nachtbar nahe dem Domplatz. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren – ein erster Schnelltest auf K.o.-Tropfen ist positiv verlaufen. Nach einem jungen Mann, der das Opfer auf die Toilette schleppte und dort über sie herfiel, wird gefahndet. Der Täter ist auf einem Video gut erkennbar, das von einem Zeugen oder Komplizen von dem Missbrauch angefertigt wurde und das online ging und immer weiter verbreitet wurde. So auch auf der Schule der 13-Jährigen, die somit noch ein zweites Mal zum Opfer wurde.