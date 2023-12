13 Skigebiete in Niederösterreich öffnen nach Sturm wieder

In Niederösterreich werden Wintersportlern ab dem Christtag 13 Skigebiete mit mehr als 40 Aufstiegshilfen und etwa 80 Pistenkilometern zur Verfügung stehen.

Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin GmbH, verwies am Heiligen Abend auf einen entsprechenden Rundruf. Der Sturm der vergangenen Tage hatte für eingeschränkten Betrieb gesorgt.

"Die Schneelage ist in unseren Skigebieten grundsätzlich gut", betonte Redl. Auf dem Berg seien es oft 80, im Tal um die 40 Zentimeter. "Aufgrund der Wettersituation empfehlen wir unseren Gästen, sich vorab online zu informieren." Semmering-Hirschenkogel, die Wexl Arena St. Corona am Wechsel sowie die Skiarena Jauerling würden in den Weihnachtsferien zum Tag- auch Nachtbetrieb anbieten. Zusätzlich werden laut ecolus Alpin die Rax-Seilbahn für Schneeschuhwanderer und ab dem Stefanitag die Schneeberg-Sesselbahn für Tourengeher und Wanderer geöffnet sein.