20 Prozent mehr Gäste: Starker Ferienauftakt für Skigebiete in NÖ

Die Weihnachtsferien bringen volle Pisten in Niederösterreich. Dank kalter Temperaturen kann beschneit und das Angebot täglich erweitert werden. Zwölf Skigebiete mit 57 Pistenkilometern sind bereits in Betrieb.

Der Start in die Weihnachtsferien hätte für Niederösterreichs Skigebiete kaum besser laufen können. Bereits in der ersten Woche verzeichneten die fünf Standorte der ecoplus Alpin GmbH rund 54.000 Gäste – ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten drei Jahre. Besonders am 29. Dezember herrschte Hochbetrieb. Dank klirrender Kälte konnten viele Pisten beschneit und weitere Abfahrten freigegeben werden.

Beste Bedingungen am Ötscher. © Philipp Koske

57 Pistenkilometer in 12 Skigebieten geöffnet

Die Erlebnisalm Mönichkirchen, die Ötscherlifte in Lackenhof und die Annaberger Lifte bauen ihr Angebot weiter aus. Aktuell sind 12 Skigebiete mit 41 Aufstiegshilfen und insgesamt 57 Pistenkilometern geöffnet. Zusätzlich locken die Rax-Seilbahn und die Schneeberg Sesselbahn Wanderfreunde an. Der meiste Ansturm wird auf den Hochkar Bergbahnen und am Semmering Hirschenkogel registriert. "Während am Semmering Hirschenkogel Tausende die Weltcup-Rennen live vor Ort miterleben konnten, sind in unseren Skigebieten sogar noch mehr Menschen selbst aktiv geworden", freut sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

In der Wexl Arena in St. Corona am Wechsel tummelten sich an gut besuchten Tagen 1.900 Menschen - ein Rekordwert für den dortigen Winterbetrieb "Unsere Landsleute können sich auf zahlreiche weitere schöne Tage mit Wintersporterlebnissen in Niederösterreich freuen. Unsere Gastgeberinnen und Gastgeber stehen bereit und rollen ihnen einen perfekten weißen Pistenteppich aus", so Mikl-Leitner.

Online-Ticketing bewährt sich

Laut ecoplus Alpin-Geschäftsführer Markus Redl steuert die Saison nun auf ihren Höhepunkt zu: "Jetzt geht es so richtig los, die nächsten Wochen sind Hochsaison." Seit dem Start Ende November zählten die fünf Skigebiete bereits über 100.000 Besuche. Besonders das Online-Ticketing erweist sich dabei als Erfolgsmodell. "Bei uns buchen oft mehr als 50 Prozent der Gäste online, sichern sich damit nicht nur einen günstigeren Preis, sondern erleichtern auch den logistischen Ablauf", so Redl.

Geplant ist der Betrieb in den meisten Skigebieten bis zum 15. März 2026, am Hochkar sogar bis Ostermontag, dem 6. April. Der Winter läuft, und Niederösterreich liefert – in Weiß und voller Fahrt.