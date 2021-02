Die junge Lenkerin prallte gegen einen Baum.

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Haslau-Maria Ellend (Bezirk Bruck a. d. Leitha) ums Leben gekommen. Die Lenkerin war von der B9 abgekommen und gegen einen Baum geprallt, berichtete die Polizei. Die Niederösterreicherin wurde im Wagen eingeklemmt und verstarb an Ort und Stelle.