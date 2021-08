× 23-Jährigen brutal niedergeschlagen: Polizei sucht diesen Mann

Der mutmaßliche Täter schlug einen 23-Jährigen vor einem Lokal in Wiener Neustadt brutal nieder.

Niederösterreich. Ein 23-jähriger Mann stand am 31. Oktober 2020, gegen 01.30 Uhr, vor einem Lokal in Wiener Neustadt und sprach mit zwei unbekannten männlichen Personen, die zu einer größeren Gruppe gehörten. Plötzlich löste sich eine Person aus dieser Gruppe, lief auf den 23-Jährigen zu und versetzte diesem mit voller Wucht einen Faustschlag gegen dessen Kopf. Durch die Wucht wurde der Kopf gegen die Hausmauer geschleudert und er kam zu Sturz, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

© LPD NÖ ×

Der unbekannte Täter schlug auf den am Boden liegenden Mann erneut mit der Faust ein und versetzte ihm anschließend einen Fußtritt. Anschließend rannte der Täter davon. Der 23-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und erstattete erst am 2. November 2020 Anzeige auf der Polizeiinspektion Wr. Neustadt-Burgplatz.

Täterbeschreibung

männlich

südländischer Typ

ca. 25 bis 35 Jahre

175 cm – 185 cm groß

kurze Haare

kräftig

bekleidet mit einer schwarzen Sportjacke mit weißen Ärmelstreifen, schwarzer Hose und weißen Turnschuhen.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wr. Neustadt-Burgplatz unter der Telefonnummer: 059133-3391 erbeten.