27-Jähriger kracht mit Auto frontal gegen Baum - tot

Im Bezirk Melk ist am Samstagabend ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er war mit seinem Auto frontal gegen einen Baum gekracht.

Ein 27-jähriger Mann aus dem Bezirk Amstetten in Niederösterreich ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Blindenmarkt ums Leben gekommen. Laut Polizei lenkte er gegen 19.45 Uhr einen Pkw auf der Landesstraße 97 aus Richtung Blindenmarkt (Bezirk Melk) kommend in Richtung Steinakirchen (Bezirk Scheibbs), als er in einer starken Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Der Lenker war in Folge in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern versorgt. Die Feuerwehr befreite ihn letztlich aus dem Fahrzeug. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des 27-Jährigen feststellen. Ein 19-jähriger Mitfahrer aus dem Bezirk Steyr-Land erlitt den Angaben zufolge bei dem Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Amstetten verbracht.