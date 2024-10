Lenker war mit Pkw gegen Baum gekracht

Bei einem Verkehrsunfall auf der L43 in Hollabrunn ist in der Nacht auf Sonntag ein 31-Jähriger gestorben. Der Einheimische war laut Polizeiangaben mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Das Kfz blieb auf dem Dach liegen. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 2" wurde angefordert, der Niederösterreicher erlag jedoch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.