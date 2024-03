Eine 36-Jährige ist am Samstagabend im Klettergebiet Grimmwand in Scheiblingkirchen (Bezirk Neunkirchen) rund 15 Meter über schroffes Gelände in ein Waldstück abgestürzt.

Ihr Mann setzte einen Notruf ab. Die schwer verletzte Deutsche wurde mittels Tau geborgen und vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Die Frau schwebe nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mit.