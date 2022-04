46-jähriger starb bei Verkehrsunfall im Bezirk Korneuburg

Ein 46-Jähriger ist Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall in Stetteldorf am Wagram (Bezirk Korneuburg) ums Leben gekommen.

Der Lenker aus dem Bezirk Tulln war in einer Linkskurve mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Wagen wurde in einen Acker geschleudert und fing Feuer. Ein Mann befreite den Lenker, bevor das Auto in Vollbrand stand. Der 46-Jährige starb an der Unfallstelle, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Eine nachfolgende Verkehrsteilnehmerin verständigte Polizei und Feuerwehr. Die FF Niederrußbach und Stetteldorf löschten den Brand.