52 Buben missbraucht: Sport-Funktionär als Sex-Täter

Ein Ex-Eisstockfunktionär (27) aus Niederösterreich schlich sich als Facebook-Freund an seine Opfer heran.

Niederösterreich. Der seit Mai in U-Haft sitzende junge Mann (Name der Redaktion bekannt) soll sich an insgesamt 52 Kindern vergangen haben. Laut Abschlussbericht der Polizei beging der mittlerweile geschasste Verbandsfunktionär strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung an Burschen im Alter von 11 bis 17 Jahren. Dabei werden ihm der 5-fache schwere sexuelle Missbrauch Unmündiger, der 11-fache sexuelle Missbrauch Unmündiger, der 36-fache sexuelle Missbrauch Jugendlicher sowie die pornografische Darstellung und die Anbahnung von Sexualkontakten vorgeworfen.

An seine Opfer schlich sich der korpulente Brillenträger via Facebook-Messenger heran. Danach soll er den Burschen Geld oder Sachwerte geboten haben, wenn sie geschlechtliche Handlungen an sich vorgenommen, sich dabei gefilmt und ihm die Aufnahmen geschickt hätten. Gemeinsam mit einem Türken (22) soll er auch einen psychisch beeinträchtigten 23-Jährigen gequält und sexuell misshandelt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.