× 66 lettische Schülerinnen mit altem Bus gestrandet

Ungeplanter Zwischenstopp junger Lettinnen. Sie blieben mit ihrem Reisebus liegen.

NÖ. Ende einer Klassenfahrt von lettischen Schülerinnen und ihren Lehrerinnen: Auf der Semmering-Schnellstraße gab der in die Jahre gekommene Reisebus der Gruppe auf, blieb nachmittags in Fahrtrichtung Bruck an der Mur mit einem Motorschaden liegen.

© Feuerwehr Gloggnitz-Stadt ×

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren bereits alle 66 Insassen aus dem Bus gestiegen und befanden sich hinter der Randleitschiene. Während der Reisebus zum Verbringen von der Fahrbahn vor­bereitet wurde, konnten Schülerinnen und Lehrerinnen mi dem Mannschaftstransport- und Kommandofahrzeug der Feuerwehr Gloggnitz zur nahegelegenen Raststation Schottwien gebracht werden. Der Bus wurde geborgen.