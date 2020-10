Christophorus 15 flog Schwerverletzten ins Universitätsklinikum St. Pölten.

Ein 72-Jähriger ist am Mittwoch bei einer Wanderung in Rossatz-Arnsdorf (Bezirk Krems) etwa 150 Meter in eine steile felsdurchsetzte Rinne abgestürzt. Der Senior war laut Landespolizeidirektion Niederösterreich beim Abstieg von der Tischwand ausgerutscht. Der Rettungshubschrauber "Christophorus 15" rettete den Schwerverletzten aus dem alpinen Gelände und transportierte ihn ins Universitätsklinikum St. Pölten.