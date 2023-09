Mit seinem 884,5 Kilogramm schweren Kürbis holte sich das Team des Jugendzentrum Berndorf aus Niederösterreich den Kürbis-Staatsmeistertitel in Ernstbrunn.

Am Sonntag wurde in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) die Österreichische Staatsmeisterschaft im Riesenkürbiswiegen durchgeführt. Insgesamt 25 Riesenkürbisse der Sorte Atlantic Giant kamen dabei zur Abwaage. Als Sieger ging das Jugendzentrum Berndorf (Bezirk Baden) mit einem neuen österreichischen Rekord von stolzen 884,5 Kilogramm hervor. Den zweiten Platz belegte eine Züchtergemeinschaft namens Team Vodkamelone aus Oberösterreich und den dritten Platz sicherte sich Friedrich Melka vom Riederberg (Bezirk Tulln). Es wurde aber nicht nur der schwerste Kürbisse prämiert, sondern auch der schönste.

884,50 Kilogramm brachte der Siegerkürbis aus Berndorf auf die Waage.

Zwei Stunden Pflege pro Tag

Die drei Bestplatzierten sind schon alte Bekannte im Riesenkürbiszüchtersport. Und ja, man kann das durchaus als Sport bezeichnen, denn so eine Kürbispflanze benötigt etwa 6 Monate von der Aussaat bis zur Ernte. Zwei Stunden pro Tag werden in die Pflege investiert, damit die Kürbisse so groß und schwer werden. Auf den Teller kommt der siegreiche Riesenkürbis übrigens nicht. Weil er "geschmacklich nicht die Bombe" ist, wird er im Familypark in St. Margarethen im Burgenland als Dekoration aufgestellt oder an die Elefanten im Wiener Tiergarten Schönbrunn verfüttert.

Rekord in den Schatten gestellt

Bernd Rodler aus Walpersbach (NÖ) stellte den schönsten Kürbis.

Martin Lacina, Präsident der Austrian Giant Pumpkin Growers: "Heuer sind wir sehr stolz auf unsere Stockerlplätze, denn gleich alle drei konnten den österreichischen Rekord des schwersten Kürbisses aus dem Jahre 2021 überbieten." 714,4 Kilogramm brachte der bisher schwerste Kürbis Österreichs auf die Waage. Friedrich Melka aus Ried am Riederberg (Bezirk Tulln) kürte sich damit 2021 zum Staatsmeister. "Bei der Gelegenheit möchte ich mich auch sehr gerne bei den Veranstaltern aus Ernstbrunn bedankten, die ein Riesenfest mit einer tollen Veranstaltung auf die Beine gestellt haben!", so Lacina.