Während Malerarbeiten in einem Wohnhaus in Kapelln (Bezirk St. Pölten-Land) ist am Donnerstagvormittag ein 68-Jähriger beim Aufsteigen auf ein Gerüst von einer Leiter gestürzt.

Kapelln. Der Einheimische wurde mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.