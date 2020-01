Erster Frauen-Mord 2020: Das ist der Tatverdächtige

Ybbs. In Ybbs a. d. Donau (Bezirk Melk) ist am Mittwochabend die 42-jährige Mutter Gabriela P. Opfer einer grausamen Bluttat geworden. Aus bisher ungeklärter Ursache griff ihr Ehemann Nicolae T. (50) im Streit zum Messer und stach mehrmals in den Hals seiner Ehefrau. Ersten Informationen zufolge verständigte der erst 16-jährige gemeinsame Sohn der beiden die Polizei. Er dürfte sich während der Horror-Tat im gemeinsamen Wohnhaus aufgehalten haben. Ob auch seine Tochter aus erster Ehe (18), die das Opfer jedoch wie eine leibliche Tochter behandelte, während der Bluttat ebenfalls anwesend war, ist derzeit nicht bekannt. Der 50-Jährige wurde kurz darauf von der Exekutive festgenommen – zu den genauen Tatumständen machte er jedoch keine Angaben. Laut Polizei schweigt der Austro-Rumäne "wie ein Grab".

© screenshot (facebook) Das 42-jährige Mordopfer Gabriela P.

Such nach Motiv

oe24-Informationen zufolge waren Nicolae T. (50) und Ehefrau Gabriela P. (42) nicht nur verheiratet, sondern auch im selben Unternehmen in der Region (Bezirk Melk) tätig. Es gäbe Hinweise, dass das mögliche Tat-Motiv im Arbeitsumfeld der beiden zu suchen wäre. Ebenfalls bekannt wurde, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um den Bruder eines bekannten Fußballtrainers aus der Region handeln solle. Mehr dazu lesen Sie in der morgigen ÖSTERREICH-Ausgabe.

Tatverdächtiger Nicolae T. (50)